Rimini Nord. I residenti contro l’ecomostro di cemento. L’assessore: “Interveniamo”

Viserbella, pulizie in vista all’interno del perimetro della costruzione incompiuta all’angolo di via Pilade Brunelli, sul lungomare di viale Porto Palos.

Da diversi anni, almeno dal 2011 stando alla cronologia fornita dal web, lo scheletro della palazzina la cui ampia facciata guarda il mare racconta di un cantiere sospeso da tempo, inghiottito da un fallimento importante e un cambio di proprietà.

Da allora l’edificio di quattro piani che si snoda lungo la via interna per almeno 50 metri (la superficie complessiva si avvicina molto ai mille metri quadrati) lasciando alla vista dei passanti la nuda superficie e svettanti pilastri di cemento armato.

“La via d’uscita”

Nei giorni scorsi, in zona per un confronto con i cittadini sul tema asfaltature, l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli ha ricevuto e preso in carico dai residenti l’ennesima segnalazione del problema.

«Insieme al collega Juri Magrini, alla polizia locale e all’Ausl - spiega Morolli - abbiamo provveduto ad effettuare un sopralluogo congiunto del cantiere. I rappresentanti della proprietà si sono detti disponibili ad approntare in tempi brevi le operazioni di bonifica riguardanti la manutenzione del verde e la sistemazione dei ristagni di acqua, habitat ideale per le zanzare soprattutto in estate».

Queste operazioni di sinergia secondo l’assessore sono la prova che la presenza sul territorio e l’ascolto delle esigenze dei cittadini portano sempre buoni risultati.

“Rabbia e degrado”

Ora i residenti di via Brunelli possono tornare a sperare. «Il cantiere abbandonato - raccontano - rappresenta da molto tempo ormai un bel nodo per chi vi abita vicino, lo spazio verde poco curato e gli insetti l’hanno fatta da padrone e non si può certo dire che sia stato un bello spettacolo per i turisti delle pensioni attive in zona». Secondo i cittadini i ristagni di acqua piovana accumulatasi negli anni in varie parti dell’edificio hanno contribuito non poco alla diffusione delle zanzare e non solo, con effetti piuttosto pesanti per tutti.

«Ora - spiega un viserbellese - la bonifica è il primo e molto atteso passo. Ci auguriamo che la proprietà possa presto portare a termine la costruzione di questi appartamenti e aggiungere così un altro importante tassello di rigenerazione al lungomare di Viserbella».