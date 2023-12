Rimini, non pulisce i bisogni del suo cane e insulta le guardie ecologiche volontarie: “Scusate, ero nervoso”. Querela ritirata

Chiede scusa: «Quel giorno ero troppo nervoso». E le guardie ecologiche che aveva offeso e insultato ritirano la denuncia. È finita con una stretta di mano davanti ai carabinieri forestali la lite verbale scatenata, un paio di settimane fa, in pieno centro, da un anziano riminese rimproverato da due volontari dell’ambiente, in servizio per il Comune, per non tenere al guinzaglio il suo cane, un pastore australiano, e per non aver pulito i bisogni dell’animale.

