Rimini, “non mi ero accorto di camminare sui binari”: un militare lo salva prima che arrivi il treno regionale

Un uomo anziano cammina sul binario della ferrovia, un militare dell’esercito se ne accorge e lo salva un attimo prima che passi il treno regionale. È una storia a lieto fine quella che si è verificata ieri mattina intorno alle 8 nella zona di San Giuliano, nei pressi di via Borgatti, dove un 76enne riminese ha rischiato di finire schiacciato dal convoglio in corsa.

A salvargli la vita, impedendo il gesto inconsulto che (con tutta probabilità) l’uomo stava tentando, è stato un militare fuori servizio del settimo Reggimento Vega impegnato in Strade sicure. L’uomo dell’esercito, vedendo l’anziano camminare sui binari della ferrovia, ha subito avvertito la Questura, ma immaginando che i soccorsi non sarebbero mai potuti arrivare in tempo, non ha esitato un attimo e, scavalcata la recinzione, ha raggiunto il 76enne.

L’uomo è apparso subito visibilmente stordito ed è stato immediatamente fatto allontanare dai binari.

Un salvataggio in extremis: perché pochissimi istanti dopo l’intervento del militare, un treno regionale veloce è sfrecciato lungo la ferrovia.

Ormai al sicuro, l’anziano si è confidato con l’uomo in divisa: ha detto di non essersi accorto di camminare sui binari.

Per precauzione il riminese è stato affidato ai sanitari del 118 accorsi sul posto insieme a una volante della polizia di Stato e il personale delle Ferrovie. L’anziano è stato poi condotto in ospedale per accertamenti.