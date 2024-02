Rimini. Non gli servono l’alcol, autista si vendica: critiche anonime al locale sul web. Condannato

Non volete darmi lo Spritz e la birra? Voi non avete voglia di fare soldi. Ve la farò pagare». Epurata da molti epiteti offensivi, è la frase che un autista di un bus ha pronunciato quando, un paio di anni fa, il ristorante Artrov ha rifiutato di servirgli gli alcolici che lui aveva chiesto durante la pausa pranzo, mentre era in servizio. E così, come promesso, il ristorante vicino alla stazione si è ritrovato invischiato nella vendetta dell’autista, che a suon di recensioni malevoli ha cercato di diffamare e screditare il locale a cui aveva dichiarato guerra. Una guerra che però ha perso, venendo condannato a due mesi, pena sospesa, per diffamazione. Verdetto emesso nella forma di decreto penale di condanna e tramutato in un’ammenda di 6mila euro.

E se anche Riccardo Bianchini, proprietario del ristorante, non ci ha guadagnato nulla, «non ci siamo costituiti parte civile perché non siamo interessati al risarcimento», giustizia è stata fatta. La reprimenda verso il comportamento scorretto dell’ex cliente del locale, infatti, era ancora più scottante perché «noi stavamo rispettando la legge» sottolinea il ristoratore. «La convenzione che abbiamo con l’azienda di trasporti per cui lavora l’autista ci impedisce di servire alcol a chi è in servizio. Regola che noi abbiamo tutte le intenzione di rispettare, come abbiamo sempre fatto». «Ma ora - sospira Bianchini - credo che sia necessaria una regolamentazione inerente alla recensioni, oggi se ne fa un uso non sempre onesto».

La vicenda

Venerdì scorso il Tribunale di Rimini ha messo la parola fine alla vicenda che proseguiva da circa due anni e mezzo, quando Bianchini (assistito dall’avvocato Cristiano Pompili) ha sporto denuncia verso ignoti, segnalando alle autorità recensioni false e diffamatorie ricevute da profili sempre diversi, “mascherati” dietro nickname fantasiosi, che però dopo le indagini della Polizia postale sono risultati riconducibili alla stessa persona, Proprio quell’autista che si era tanto arrabbiato per non aver potuto sorseggiare birra e Spritz prima di mettersi alla guida di un mezzo pubblico.

«L’autista, urlando - racconta il proprietario - inveiva contro noi e la sua azienda, raccontando e vantandosi di sfruttare a suo beneficio tutto ciò che poteva». «Ci disse - ricorda - che noi non volevamo guadagnare, che dovevamo prendere la “strisciata” del suo badge, addebitarlo e non “rompere”».

Quando però sono arrivate recensioni in cui si insinuava addirittura che il figlio del proprietario “alzasse le mani” sui clienti, oltre a dire che il cibo era di pessima qualità, non è stato più possibile fare finta di nulla.

Oggi resta l’amaro in bocca, ma anche la convinzione, sottolinea Bianchini, «di avere agito nella maniera corretta».