Rimini, non gli servono da bere e s’infuria: punta il cacciavite alla gola del cameriere

Un cacciavite puntato alla gola e frasi minacciose gridate nel bel mezzo del locale prossimo alla chiusura, ma ancora piuttosto affollato. «Ti uccido, te la faccio vedere io» ha urlato un cinquantenne riminese a uno dei titolari, per poi afferrare il cacciavite che aveva nel cappotto e puntarlo alla gola di uno dei camerieri. Un improvviso exploit di violenza scaturito dopo il no dei baristi alla sua richiesta di servirgli un drink. Inutili, infatti, i tentativi di spiegargli che essendo già evidentemente ubriaco al momento dell’ingresso nel bar, altro alcol era l’ultima cosa di cui aveva bisogno. Siamo in un locale del centro storico di Rimini, dove alle 2.20 della notte tra sabato e domenica il cinquantenne si è presentato al bancone per chiedere quello che aveva tutta l’aria di essere l’ennesimo drink della serata. Dopo la baraonda scoppiata in seguito al no dei baristi, gli agenti della polizia di Stato hanno ammanettato il riminese, tratto in arresto per minacce e anche per resistenza a pubblico ufficiale.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola