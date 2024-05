Rimini, “Noi, ingegnere in fuga dal Venezuela così cambiamo vita e apriamo un locale”

RIMINI. «Non vediamo l’ora di aprire. Il Dettaglio Café 3.0 di Villa Verucchio è pronto. Dopo l’incubo vissuto in Venezuela, qui a Rimini io e mia sorella stiamo avendo una seconda chance». A parlare è Ninoska Pelayo Licett, che insieme alla sorella Indira Moretti Licett inaugurerà, domani, la nuova gestione dello stabile di via Casale. Il bar, fermo dallo scorso gennaio, aveva bisogno di qualcuno che ne prendesse in mano le redini e ne rilanciasse l’attività. A raccogliere la sfida ci hanno pensato le due sorelle: l’una ingegnere edile, l’altra ingegnere informatico. Dal loro paese d’origine sono scappate a causa della dittatura di Maduro. Ed è proprio dal locale di Villa Verucchio che intendono ripartire.

Il finanziamento

«Grazie a un finanziamento concessoci da un istituto di credito abbiamo preso in mano il Dettaglio Café 3.0. Per il momento saremo noi due a lavorarci. Poi si vedrà». Ninoska Pelayo Licett è a Rimini soltanto dal 2018, ma già sogna in grande. Comprensibile, visto che tutti i suoi sogni le sono stati strappati dalla dittatura in Venezuela. «Lavoravo come ingegnere edile - racconta ai nostri microfoni -. Stavo costruendo un villaggio di 3.500 appartamenti, quando mi sono ritrovata con un capitano della polizia che mi imponeva le decisioni da prendere. Oltre a chiedermi denaro». Nella sua storia, narrata in un libro intitolato “48 horas de oscuridad”, non manca persino una reclusione in carcere durata 48 ore. «Mi presero di peso e mi ci portarono, ovviamente fui assolta - racconta la donna -. Un’esperienza che non auguro a nessuno di vivere. Così ho deciso di partire per Rimini, dove avevo già alcuni contatti, e di chiedere la protezione internazionale».

