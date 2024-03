Rimini, “no alla Beach Arena, il fratino va tutelato”: gli ambientalisti contro il Comune

No alla Beach Arena in nome della tutela del fratino. Gli ambientalisti insorgono con una nota di fronte al progetto del Comune di Rimini. “Il Coordinamento Nazionale CI TANGE - si legge in un cominicato - ha appreso con sconforto e indignazione che il Comune di Rimini intende dare seguito anche quest’anno alla manifestazione denominata Beach Arena, nonostante tutti gli appelli delle associazioni ambientaliste, nonostante la mobilitazione dei cittadini, nonostante che lo svolgimento della stessa abbia comportato indirettamente la perdita di due pulli di Fratino negli ultimi due anni. Mentre a Senigallia la mobilitazione di associazioni e cittadini nello scorso anno -sostenuta dal Comitato CI TANGE- è stata positivamente recepita dall’amministrazione che ha deciso di non dare seguito al Beach Cross – il quale si svolgeva egualmente in un’area di nidificazione del Fratino, interessata da un progetto di ripristino delle dune- siamo costretti invece a rimarcare come l’amministrazione riminese prosegua imperterrita in una linea che non possiamo che definire ottusa e antistorica. Il Fratino è una specie protetta da Direttiva Europea e la sua oramai costante nidificazione presso il lido di Miramare è un piccolo miracolo naturalistico del quale i riminesi dovrebbero andare fieri, che ci ricorda che la spiaggia può e deve essere vissuta anche in maniera diversa da quello che si è correntemente affermato come il “modello riminese”. Gli habitat e gli ecosistemi non sono giochi di società che si smantellano secondo la convenienza e le stagioni; se il Comune di Rimini vuole realmente tutelare il Fratino, come dichiara, mostri piuttosto coerenza evitando di compromettere il suo habitat con manifestazioni altamente impattanti, oppure abbia il coraggio di assumersi la responsabilità delle sue azioni; ma non prenda in giro nessuno dicendo che lo svolgimento di tale manifestazione si svolge nel rispetto del fratino!”

“Ricordiamo - continua la nota - che nella Costituzione all’art. 9 è stata inserita la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, che la spiaggia è demanio dello Stato, di cui il Comune può disporre ma sempre e solo nell’ambito del rispetto di tali prerogative statali. Ricordiamo anche all’Amministrazione riminese che i Criteri Ambientali Minimi vietano l’uso delle spiagge per eventi, a meno che l’uso non ne sia motivato e necessario, ma non è certo questo il caso: Rimini è una città votata al divertimento balneare, piena di spazi e infrastrutture adeguate a simili manifestazioni lungo i suoi 15 km di costa. A fronte di tutto questo ci sembra vergognoso e inaccettabile che per il Beach Arena il Comune debba impegnare giusto quei 100 metri di spiaggia che sono stati di fatto riconosciuti dallo stesso Ente come Spiaggia del Fratino, in quanto sito abituale di nidificazione, e non possa delocalizzare tale manifestazione in altro sito più idoneo.

“Vieni oltre fratino”

La raccolta firme “Vieni oltre fratino”, iniziativa pervenuta in Consiglio Comunale il 14 dicembre scorso grazie all’iniziativa della consigliera Gloria Lisi, ha già quasi raggiunto le 1000 firme, mostrando che esiste un’ampia rappresentanza di riminesi che vuole una spiaggia diversa, ovvero desidera che, a fianco della spiaggia turistica che occupa la quasi totalità della costa, ne venga preservata almeno una piccolissima porzione destinata al ripristino naturalistico, dove piante e animali tipici degli ambienti costieri, come il Fratino, possono trovare rifugio. Ciò pone anche un problema di democrazia, e di rispetto del concetto di spiaggia come Bene Comune, che non deve essere sacrificato per interessi di guadagno privato”.

Mobilitazione

Il CI TANGE, reduce dal primo incontro nazionale, svoltosi il 9 marzo presso la sede di Marevivo a Roma, nel quale ha posto con forza alle Istituzioni tutte le criticità dei Grandi Eventi in siti naturali, invocando ancora una volta il rispetto delle normative di tutela di habitat e specie protette, continuamente disattese su tutto il territorio nazionale, aderisce alla mobilitazione indetta da Monumenti Vivi Rimini per il 16 marzo alle ore 17.30 in Piazza Cavour, di fronte al Comune di Rimini e invita tutti i cittadini a parteciparvi. Il Coordinamento CI TANGE assicura inoltre sostegno alle Associazioni locali qualora vogliano intraprendere azioni legali nei confronti del Comune di Rimini, per una iniziativa la cui legittimità è del tutto discutibile.