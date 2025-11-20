Rimini, nidi e materne: promossi cibo e attività

Promossi il cibo, le attività, l’organizzazione, la cura del benessere, la socializzazione dei nidi e delle materne di Rimini. Sia da parte dei genitori che da quella dei bambini. La nuova indagine di customer satisfaction 2025 sui servizi educativi comunali, compresi quelli in appalto, porta molti voti alti. Alle domande sulle scuole dell’infanzia hanno risposto 632 famiglie, il 54% degli aventi diritto, mentre nei nidi la partecipazione ha raggiunto il 61% delle famiglie. A rispondere sono state soprattutto le madri (75%), seguite dai padri (17%) e da entrambi i genitori insieme (8%). I risultati vedono per le materne un giudizio medio di 8,5 su 10, con l’ok al gradimento del cibo da parte dei 94% dei genitori e del 97% dei bambini. In generale gli aspetti considerati più rilevanti sono: coinvolgimento, organizzazione della giornata educativa, socializzazione.

Passando ai nidi, il voto medio e 8,4 su 10, il cibo riscuote il gradimento del 97% dei bambini e gli aspetti considerati più rilevanti sono: cura del benessere, esperienza educativa, organizzazione della giornata. Il Comune ha anche voluto sondare anche la disponibilità a partecipare a iniziative. Qui il 64% degli intervistati si è detto interessato a partecipare ad attività di laboratorio e il 36% ad incontri tematici. La customer satisfaction consente il controllo e la verifica costante degli standard dei servizi, rimarca la vice sindaca Chiara Bellini, “significa promuovere la partecipazione dei genitori e condividere suggerimenti per implementare ulteriormente la qualità, già alta, dei servizi”. Il Comune si apre ai genitori, loro valutano e suggeriscono, e il Comune, anno dopo anno, “lavora per fare proprie le considerazioni e migliorarsi”. I risultati “ci convincono della bontà del percorso e i suggerimenti saranno utili stimoli da cui ripartire per migliorarsi”.