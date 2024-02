Rimini, nidi e le scuole per l’infanzia da ammodernare: il Comune stanzia 35mila euro

A Rimini i nidi e le scuole per l’infanzia saranno ammodernati con un investimento di 35mila euro dedicati ai giochi, agli arredamenti e agli accessori. “Si tratta di un investimento mirato - spiega il Comune in una nota - attraverso l’individuazione di ditte specializzate nella progettazione per centri didattici, allestimento di luoghi educativi ed in particolare nidi e scuole dell’infanzia. I prodotti sono stati accuratamente selezionati per le loro qualità educative ed estetiche, così da contribuire alla formazione e allo sviluppo dei bambini, tale da consentirne l’intenso utilizzo scolastico. Tutti prodotti certificati e conformi alla normativa europea, garantendo i più alti standard di sicurezza e attenzione alla salute dei bambini e degli operatori e alla salvaguardia dell’ambiente. Saranno inoltre acquisiti accessori e materiale per l’uso mensa”.

“ Le nostre aule – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative – sono concepite come ambienti che possano accompagnare e valorizzare le ricerche dei bambini nei luoghi educativi, puntando su estetica, design e funzionalità in un’ottica di ascolto e confronto reciproco con insegnanti, pedagogisti e dirigenti”.