Rimini, nidi d’infanzia: via libera a classi più piccole

Una scelta che mette al centro la qualità educativa e rafforza la comunità. La vicesindaca di Rimini Chiara Bellini presenta le nuove regole per nidi e scuole dell’infanzia, che tra le novità maggiori prevedono più continuità alle famiglie e classi più piccole. “Le scelte fatte - aggiunge - vanno incontro alle mutate dinamiche ed esigenze, dalla composizione delle famiglie, al calo demografico, e al crescente bisogno di inclusione, rafforzando la rete dei servizi educativi e garantendo un sistema più equo e attento”. Più nel dettaglio, tra i criteri di accesso ai servizi per l’infanzia per l’anno scolastico 2026-2027 approvati dalla giunta comunale, ci sono diverse conferme e alcune novità “importanti”.

La prima riguarda il punteggio per i fratelli già iscritti che raddoppia, passando da quattro a otto. Una scelta che evita alle famiglie di dover spostare i figli in strutture diverse, assicurando stabilità e continuità educativa. Inoltre il numero massimo di bambini per sezione nelle scuole dell’infanzia scende da 26 a 24. Per rispondere alla presenza ormai strutturale di bambini con disabilità e favorire un ambiente educativo più sereno, accogliente e inclusivo per. In alcuni casi di particolare necessità, la soglia potrà scendere ulteriormente fino a 21 alunni per sezione. Le nuove regole, sottolinea l’amministrazione, terranno sempre conto di tre aspetti fondamentali: la fragilità dei minori, con priorità per chi vive situazioni di disabilità o difficoltà familiari; la condizione lavorativa dei genitori, valorizzando sia l’occupazione che la ricerca attiva di lavoro; la situazione del nucleo familiare, con attenzione alle famiglie numerose o prive di reti di sostegno.