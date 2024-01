Rimini. «Nel calendario pubblicità ingannevole e a sfondo sessuale. Segnalato all’Istituto di autodisciplina pubblicitaria»

RIMINI. La Consigliera di Parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, informa in una nota che il calendario della Prime Cleaning è stato segnalato all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria Iap. Non si spengono le polemiche sul calendario dell’impresa di pulizia riminese nel quale sono raffigurate immagini di donne affaccendate nelle pulizie, in alcuni casi immagini create dall’intelligenza artificiale e con donne raffigurate con ali di angelo.

«È di questi giorni la polemica sorta relativamente ad un calendario pubblicato dalla Cooperativa Prime Cleaning, che mostra nelle pagine dedicate ai mesi del 2024 angeli al femminile con strumenti di lavoro in mano», scrive Ventura. «È stato segnalato a questo Ufficio come il calendario in oggetto rappresenti una forma di pubblicità ingannevole e a sfondo sessuale. Senza voler alimentare la polemica e men che meno esprimere opinioni sulla questione millenaria delle caratteristiche maschili o femminili degli angeli e sulla loro (necessaria?) asessualità, fa riflettere la raffigurazione di una ”angela” con le ali e con l’aspirapolvere in mano che, in sottoveste discinta, pare occuparsi delle pulizie. È evidente come il servizio commerciale che offre l’azienda si riferisca a imprese di pulizie, e difficilmente si può immaginare che le dipendenti di questa azienda possano fornire le prestazioni lavorative in sottoveste. Considerato ciò, il calendario è già stato segnalato al competente Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP)».