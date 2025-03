Rimini, nel 2024 il Centro per le famiglie ha coinvolto 387 nuclei familiari nel progetto “Primi mille giorni di vita”

Un percorso di accompagnamento della famiglia e dei neogenitori dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino, organizzato dal Centro per le famiglie di Rimini per le famiglie, gli educatori e gli operatori. “Primi mille giorni di vita” è il nome del progetto che il Comune di Rimini ha rinnovato anche per il 2025. Nel 2024 sono state 387 le famiglie coinvolte, tra cui 46 donne in gravidanza, 57 padri, 20 famiglie con fragilità sociali. Oltre alle attività con le famiglie, legate alla cura dei neonati, il corso ha anche approfondito la preparazione di educatrici ed operatrici, coinvolgendo il consultorio, 16 tra nidi e scuole di infanzia e 8 pediatri.

I primi 1000 giorni di vita del bambino, il periodo compreso tra il concepimento e i due anni di età, rappresentano un periodo “finestra” di massima plasticità in cui si pongono le basi per il suo adeguato sviluppo fisico e psichico. Gli interventi di prevenzione, di protezione o di cura realizzati con tempestività in questa primissima fase della vita portano a risultati di salute positivi a breve, medio e lungo termine, non solo per il bambino e l’adulto che sarà, ma anche per i genitori, la comunità e le generazioni future.

“Un programma trasversale – spiega l’Amministrazione comunale – che grazie al Centro per le famiglie raggiunge tante famiglie riminesi. L’obiettivo è quello di garantire a tutti, anche le famiglie più in difficoltà, una corretta informazione e il sostegno in un periodo delicato e decisivo per lo sviluppo dei piccoli e delle piccole. Con loro anche pediatri, educatrici e operatori, investendo nella formazione e nella specializzazione insieme alle altre realtà territoriali che si occupano di infanzia”.