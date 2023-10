Rimini. Nautofono spento, il Comune non molla: “Continuiamo a cercare i ricambi”

Il Comune non getta la spugna e continua nella ricerca in Italia e all’estero dei pezzi per fare ripartire il nautofono. Sono ormai otto mesi di silenzio. Otto mesi in cui i riminesi non hanno più ascoltato il suo suono. Nonostante gli sforzi di Palazzo Garampi e Anthea di reperire, dopo il guasto del dicembre scorso provocato da una mareggiata, i ricambi necessari per la sua riattivazione. Gianfranco Santolini, presidente della Consulta degli operatori del porto, ha stigmatizzato: «È trascorso quasi un anno da quando il nautofono è stato “silenziato” per un guasto e da allora non sappiamo più nulla; non tutte le barche sono munite di gps, anzi, le piccole imbarcazioni ne sono proprio sprovviste».

L’assessore ai Lavori pubblici, Mattia Morolli spiega però che l’attività di ricerca continua: «Sono materiali difficili da trovare, perché datati e vecchi. Tuttavia, non molleremo. E faremo del tutto per restituire ai riminesi la loro cara sirena felliniana». E’ di questi giorni, infatti, l’ulteriore tentativo effettuato da Palazzo Garampi di premere su “Mare e fari”, comando logistico della Marina militare col compito di occuparsi della rete segnalamenti marittimi e ausili per la navigazione, al fine di ottenere i ricambi mancanti. Continua l’assessore: «Abbiamo scritto all’ufficio di Venezia di “Mare e fari” già a maggio per chiedere questi pezzi. Senza, purtroppo, ricevere risposta. Anche nelle scorse settimane abbiamo ritentato e, ora, siamo in attesa di ricevere la comunicazione sperata».

Impianti rimossi da tempo

L’assessore guarda in positivo, anche se è molto complicato il reperimento degli apparecchi, dalle schede al laser di rilevazione nebbia, per un nautofono come quello di Rimini diventato ormai un pezzo d’antiquariato. «Ed è proprio il suo valore evocativo che ci spinge a tentare e ritentare – osserva Morolli -. Da tempo, infatti, questi impianti sono stati rimossi dai porti perché ritenuti superati come sistema di orientamento. Comunque, come abbiamo fatto per altre problematiche, ci faremo sentire anche questa volta. E speriamo alla fine di spuntarla. Conosciamo bene il valore affettivo che la città nutre per il suo nautofono».

Tutti in attesa

La fiducia esternata dall’assessore per un possibile esito positivo della questione è motivata dal fatto che all’ufficio Lavori pubblici del Comune non è ancora pervenuta una lettera o una mail che ufficializzasse la mancanza dei pezzi di ricambio. Ma delle semplici comunicazioni verbali, come quella risalente ad una decina di giorni fa, che avvertivano i funzionari di una risposta a breve. «E noi aspettiamo», chiosa Morolli,

Quella del nautofono è una vicenda legata a filo doppio alla marineria riminese. Dove si mescolano mare e pesca, storia e cultura. Mare e pesca perché nel secolo scorso, e fino al 2013, quando, per decisione delle Capitanerie di porto, gli impianti furono disinstallati da tutti i porti italiani poiché considerati superati come sistemi di sicurezza in caso di nebbia, la loro sirena era stata l’unico strumento capace di richiamare le barche alla giusta rotta. Storia e cultura perché quel suono monocorde che si levava dalla palata del porto canale resterà per sempre come identità marinara della città e come memoria di quella cultura riminese tanto cara a Fellini al punto da rappresentarla in Amarcord, uno dei suoi film cult.