Rimini, nautofono rotto, svolta dopo un anno: “Trovati i pezzi, ora sarà sistemato”

Un anno di silenzio. Senza quel suono monocorde che dalla palata si alzava verso la città. Dodici mesi di attesa e di vuoto. Ma, ieri, è arrivata una svolta. Succede che la ditta di Pesaro, a cui il Comune ha affidato da un mesetto la sistemazione del nautofono, si fa viva con Palazzo Garampi e comunica di aver trovato, finalmente, i pezzi mancanti. Quelli danneggiati dalla mareggiata del dicembre 2022. Spiega l’assessore Mattia Morolli: «Avevo detto, un paio di mesi fa, che nonostante la difficoltà nel reperire gli ingranaggi necessari - l’impianto è di quelli datati, con parti non facili da trovare sul mercato - come Amministrazione non avremmo gettato la spugna. E ci saremmo impegnati per restituire ai riminesi il loro nautofono. E così è stato. A gennaio, infatti, insieme al dirigente comunale Alberto Della Valle, mi recherò a Pesaro per verificare lo stato delle cose. Per controllare a che punto è l’assemblaggio dei nuovi pezzi di ricambio e la condizione generale dell’impianto. Dopodiché attenderò che i tecnici sistemino definitivamente il tutto e tornerò di nuovo nel capoluogo marchigiano per riprendermi la sirena e riportarla a casa».

Le tempistiche

Sui tempi di riconsegna, però, l’assessore preferisce non sbottonarsi. Un pizzico di superstizione? «Assolutamente no -. Risponde Morolli -. Conosco bene il valore affettivo che la città nutre per il suo nautofono e non voglio buttare lì date, senza avere la certezza di quello che dico. Meglio quindi far lavorare la ditta in tutta tranquillità. Dopodiché, quando ci diranno di aver terminato il montaggio, comunicheremo ai riminesi il giorno in cui la sirena potrà tornare a farsi sentire. A funzionare». Va detto che l’impianto, dopo essere stato rimosso nel 2013 dalla Capitaneria di porto, che lo considerava superato come sistema di sicurezza in caso di nebbia, nel 2019 venne aggiustato a proprie spese dalla Consulta degli operatori del porto e donato al Comune per essere riattivato.

L’aiuto alle barche

E proprio Gianfranco Santolini, presidente della Consulta degli operatori del porto, aveva chiesto nei mesi scorsi chiarezza da parte di Anthea e del Comune. Anche perché da Anthea era stato annunciato che i pezzi erano in arrivo dall’estero ma non si sapeva quando sarebbero arrivati. Con il passare dei mesi la riparazione sembrava un obiettivo impossibile. E sempre Santolini aveva chiarito che «non tutte le barche sono munite di gps», sottolineando l’importanza per molti del nautofono, anche dal punto di vista pratico. Ecco quindi che a gennaio saranno in tanti, tantissimi ad aspettare il ritorno di quel suono al calare della nebbia.