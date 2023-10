Rimini. Nautofono rotto da otto mesi, l’assessore: “Non molliamo, continuiamo a cercare i pezzi”

Il Comune non getta la spugna e continua nella ricerca in Italia e all’estero dei pezzi per fare ripartire il nautofono. Sono ormai otto mesi di silenzio. Otto mesi in cui i riminesi non hanno più ascoltato il suo suono. Nonostante gli sforzi di Palazzo Garampi e Anthea di reperire, dopo il guasto del dicembre scorso provocato da una mareggiata, i ricambi necessari per la sua riattivazione. Gianfranco Santolini, presidente della Consulta degli operatori del porto, ha stigmatizzato: «È trascorso quasi un anno da quando il nautofono è stato “silenziato” per un guasto e da allora non sappiamo più nulla; non tutte le barche sono munite di gps, anzi, le piccole imbarcazioni ne sono proprio sprovviste».

L’assessore ai Lavori pubblici, Mattia Morolli spiega però che l’attività di ricerca continua: «Sono materiali difficili da trovare, perché datati e vecchi. Tuttavia, non molleremo. E faremo del tutto per restituire ai riminesi la loro cara sirena felliniana».