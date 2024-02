Rimini. Mutui e tassi Euribor “manipolati”, più di cento riminesi si sono già rivolti a Federconsumatori

RIMINI. Oltre cento riminesi si sono rivolti a Federconsumatori di Rimini per chiedere la restituzione dei soldi versati in più sugli interessi legati all’Euribor “manipolato”. «Con l’ordinanza del 13 dicembre 2023 – spiega Federconsumatori -, la Corte di Cassazione ha affermato che sono nulli i tassi che le banche hanno applicato ai mutui, ai finanziamenti o ai leasing indicizzati al tasso Euribor fissato, secondo la sentenza, “attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari come accertato dalla Commissione Antitrust Europea”». In certi casi si può arrivare a oltre diecimila euro di rimborso. Lunedì si è svolto un incontro pubblico sull’argomento. Ma restano aperti gli sportelli. Per informazioni, telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 al numero 0541-779989.