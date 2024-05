Rimini. Muro di boe e cemento in mare, i bagnini chiamano gli avvocati

«Siamo preoccupati per quello che potrà accadere in piena stagione. E per quello che potrà succedere in caso di incidenti in mare. Così ci siamo rivolti al nostro ufficio legale». Fabrizio Pagliarani, presidente provinciale di Confesercenti balneari e del Consorzio bagnini Rimini sud, torna sull’ordinanza sicurezza bagnanti 2024 e sulle nuove misure introdotte. In particolare quella che obbliga i bagnini a posizionare, a 50 metri dalla riva, distanziate 25 metri l’una dall’altra, delle boe per la segnalazione della fine acque sicure (1,30 metri) ancorate a grossi blocchi di cemento. «Prima che accada qualcosa di spiacevole - sottolinea Pagliarani -, come Consorzio ci siamo rivolti ai nostri avvocati affinché scrivano una lettera alla Capitaneria di Porto per sapere come dovremmo comportarci in caso di ferimento di un turista causato dai corpi morti insabbiati o per eventuali tagli provocati dalle conchiglie attaccate alle boe. Perché non potrà certo ricadere su di noi la responsabilità di obblighi introdotti da un’ordinanza nazionale che vogliamo, sì, rispettare, ma che non abbiamo scritto o voluto noi».