Rimini, muore mentre raccoglie le vongole in riva al mare

Colto da malore mentre era a pesca di vongole, muore un anziano. La tragedia questa mattina poco dopo le 10 sulla spiaggia di Rimini nella zona sud, tra il Bagno 138 e il Bagno 139. L’uomo aveva appoggiato la bici nel pontile e aveva iniziato la sua raccolta , quando per cause in via di accertamento ha perso i sensi. Un passante lo ha trovato steso in acqua e ha immediatamente attivato i soccorsi, con Guardia Costiera e sanitari del 118 subito in azione, ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare.