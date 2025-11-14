Rimini, muore mentre raccoglie le vongole in riva al mare

Rimini
  • 14 novembre 2025
foto Migliorini
foto Migliorini
Rimini, muore mentre raccoglie le vongole in riva al mare
Rimini, muore mentre raccoglie le vongole in riva al mare

Colto da malore mentre era a pesca di vongole, muore un anziano. La tragedia questa mattina poco dopo le 10 sulla spiaggia di Rimini nella zona sud, tra il Bagno 138 e il Bagno 139. L’uomo aveva appoggiato la bici nel pontile e aveva iniziato la sua raccolta , quando per cause in via di accertamento ha perso i sensi. Un passante lo ha trovato steso in acqua e ha immediatamente attivato i soccorsi, con Guardia Costiera e sanitari del 118 subito in azione, ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui