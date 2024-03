Rimini. Muore la storica parrucchiera Elsa Sabba

RIMINI. Punto di riferimento in città per decenni Rimini piange la storica parrucchiera Elsa Sabba scomparsa all’età di 72 anni. I suoi tagli avevano segnato un’epoca e tra le clienti annoverava Ornella Vanoni e Martina Colombari. Originaria di Sant’Agata Feltria, negli anni Sessanta aveva mosso i primi passi a Rimini da “Chez Emilio”, per mettersi in proprio nel 1974. Il suo era un tempio della bellezza, ma anche un punto di riferimento per le donne. I funerali si terranno domani alle 15, presso la chiesa Cuore immacolato di Maria a Bellariva.