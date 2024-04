Un gravissimo lutto per Jamil Sadegholvaad. Si è spento questa notte Mahmood, il padre del sindaco di Rimini. Mahmood Sadegholvaad era nato a Shiraz, in Iran il 24 aprile 1946 e a 22 anni si era trasferito in Germania, a Francoforte per gli studi. In seguito, durante una vacanza in Romagna, è rimasto folgorato da Rimini, dove ha deciso di stabilirsi alla fine degli anni 60 e di mettere in piedi un’attività di vendita di tappeti in via Dante.