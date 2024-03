Rimini, morta nel maxi tamponamento in A14. Due automobilisti verso il processo

A quasi un anno dal maxi tamponamento in autostrada in cui perse la vita una donna di 83 anni, il Tribunale ha fissato la data dell’udienza preliminare. A rischiare di finire a processo sono un 28enne residente a Pesaro - Urbino e un 79enne di Fermo, accusati di aver cagionato la morte per omicidio stradale di Maria Eleonora Breccia Fratadocchi, anconetana 83enne, che nella tarda mattinata del 16 marzo, era seduta nel sedile posteriore di una Bmw X1. Dopo circa due ore dall’incidente, l’anziana ha smesso per sempre di respirare all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stata trasportata con la massima urgenza per via dei traumi riportati nel sinistro. La gip Raffaella Ceccarelli, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi, ha emanato il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, mettendola in calendario il prossimo 2 luglio.

L’incidente

Il maxi tamponamento avvenuto in A14 in direzione sud, poco dopo la galleria di Scacciano, aveva coinvolto sei automobili. Il 28enne (assistito dall’avvocato Pasquale Marra) era alla guida di una Fiat 16, mentre il 79enne (difeso da Silvia Cognigni) procedeva a bordo di una Jeep Renegade quando i due si sono trovati dinanzi diverse auto ferme, a causa di un tamponamento verificatosi circa 15 minuti prima.

Pesantissime, quel terribile giorno, furono le ripercussioni sul traffico per consentire l’arrivo dei soccorsi e l’effettuazione dei rilievi da parte della polizia autostradale, sottosezione di Forlì, intervenuta sul posto insieme ad almeno tre ambulanze del 118. L’incidente, infatti, era avvenuto poco dopo le 12, e solo alle 14.10 era stata riaperta l’intera carreggiata.

Entro i limiti

Le indagini hanno rilevato che i due automobilisti, pur guidando entro i limiti di velocità previsti, non sarebbero riusciti a compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza per evitare gli ostacoli e fermare in tempo le proprie auto, conducendo quindi alla richiesta di rinvio a giudizio e alla fissazione dell’udienza preliminare.

Il fatto di aver ravvisato nel drammatico incidente il reato di omicidio stradale aveva dato avvio a un altro provvedimento. Quello di sequestro di tutte le sei autovetture coinvolte.