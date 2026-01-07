Rimini, modifiche alla viabilità in zona via Destra del Porto causa lavori

RIMINI. A Rimini dalle 15 di venerdì 9 e fino all’alba di domenica 11 gennaio Hera interverrà sulla rete idrica in via Destra del Porto vicino alla rotonda del ponte della Resistenza per la riqualificazione delle reti dell’acquedotto.

L’obiettivo dei lavori, spiega la multiutility, è il rinnovo e il miglioramento significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, garantendo una maggiore efficienza e affidabilità della fornitura idrica.

Il cantiere non prevede interruzioni del servizio all’utenza: l’erogazione dell’acqua sarà mantenuta regolarmente durante tutta la durata dei lavori. Durante i lavori ci saranno delle modifiche, definite con la Polizia locale, alla viabilità, per le quali si provvederà a installare la cartellonistica per indicare i percorsi alternativi. Nello specifico, non sarà possibile percorrere via Savonarola in direzione mare dall’incrocio con le vie Ravegnani e via Destra del Porto in direzione monte dall’incrocio con Viale Spica. Hera assicura che farà il possibile per contenere al minimo i tempi dei lavori, salvo imprevisti, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.