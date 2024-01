Rimini, miracolata sui binari del treno: la donna di Bagno di Romagna rischia la denuncia per interruzione di pubblico servizio

Miracolata sui binari a Rimini. La Procura della Repubblica di Rimini è in attesa degli esiti degli accertamenti della Polizia ferroviaria, per stabilire se denunciare o meno per interruzione di pubblico servizio la 54enne di Bagno di Romnagna che ieri sera è finita travolta dal treno accanto ai binari della linea ferroviaria Rimini-Ravenna venendo “risucchiata” sotto un convoglio appena partito dalla stazione di Rimini (qui il video dei soccorsi). La senzatetto, originaria della Valle del Savio, risultata ubriaca nel momento dell’incidente, miracolosamente sopravvissuta, è ricoverata in ospedale e la prognosi è di 45 giorni.