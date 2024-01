Rimini. Minaccia la ex: «Ti brucio con l’acido», e lei porta l’audio ai carabinieri

«Non uscirai mica vestita così? Dove credi di andare? Non puoi vedere le tue amiche» e poi la colpiva con schiaffi in faccia e calci sulle gambe, tirandole i capelli e minacciandola di ammazzarla e di “scioglierla con l’acido”. Un autentico incubo, quello in cui era piombata una giovanissima, ancora iscritta alle superiori, vittima della violenza dell’ex fidanzato, un 22enne di origini rumene. Un incubo da cui la ragazza è riuscita a sollevarsi dando ascolto ai consigli della famiglia, che le ha indicato di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare la persecuzione di cui è stata vittima per mesi. Dalla fine della scorsa estate, quando lei ha deciso di lasciarlo, lui non ha mai smesso di seguirla, di chiamarla, di mandarle messaggi e audio su Whatsapp contenenti anche minacce di morte. Minacce di morte che lei ha presentato ai carabinieri racchiuse all’interno di un file audio col quale ha corroborato la denuncia che ha sporto all’inizio di gennaio.

Per lui, (indagato per stalking) il giudice per le indagini preliminari Raffaella Ceccarelli ha disposto la misura del divieto di avvicinamento a meno di un chilometro alla persona offesa, il divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo e quello di contattare le persone a lei più strette.

La persecuzione

Le indagini coordinate dal pm Luca Bertuzzi hanno permesso di ricostruire la quotidianità di paura e angoscia in cui era costretta a vivere la ragazza, ossessionata dai messaggi e dagli appostamenti sotto casa, fuori da scuola e dal luogo di lavoro, dell’ex che non si rassegnava alla fine della storia, dopo un anno di frequentazione.

Ma il tormento era iniziato da ben prima, da quando ancora stavano insieme, con lui che le impediva di vestirsi come lei desiderava, che le impediva di uscire con le amiche, fino ad arrivare, in una decina di occasioni, a metterle le mani addosso: schiaffi in viso e tirate di capelli fino a farle sbattere la testa contro il muro, colpendola anche con calci sulle gambe. Esplosioni di ira generate dall’incontrollabile gelosia di cui era affetto l’indagato. Che prima di arrivare alle minacce di morte si “accontentava” di dire alla ragazza che se non avesse fatto quello che lui le chiedeva sarebbe andato sul posto di lavoro a farle una scenata plateale, oppure spuntandole in faccia, dopo che lei lo aveva lasciato.