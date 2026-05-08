Rimini. Minaccia i familiari di Graziana e Manuel: “Vi butto di sotto come lei ha fatto con mio nipote”

Rischia il processo il 76enne riminese accusato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti del padre, della madre e del fratello di Graziana Helga Todaro, la donna di 40 anni che il 5 luglio 2024 si tolse la vita gettandosi con il figlio Manuel di 6 anni dal tetto terrazzato del condominio di cinque piani di via delle Piante dove vivevano i genitori. Una tragedia della disperazione che sconvolse la città e di cui ora si torna a parlare dopo che l’anziano, padre del marito della vittima nonché nonno del bimbo, per mesi ha infangato la loro memoria con offese, insulti e danneggiamenti delle tombe, perché li riteneva responsabili della morte del nipote e del gesto della nuora. Un comportamento deplorevole che ora però potrebbe costargli molto caro, dopo che il pm Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per il pensionato, difeso dall’avvocato Francesco Pisciotti, con l’udienza preliminare fissata per inizio ottobre davanti al gup Raffaele Deflorio.

Oltraggi e ingiurie andati avanti da luglio 2024, quindi subito dopo la tragedia, fino al marzo dell’anno scorso. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 76enne in più occasioni si sarebbe presentato al cimitero, davanti alla tomba della donna e del figlioletto, dove li avrebbe accusati del tragico evento, ingiuriandoli pesantemente sulla loro regione di provenienza con parole come “maledetti” e “mafiosi”. Lo stesso avrebbe poi minacciato i familiari, anche di morte, dicendo loro: «Vi butto di sotto come lei ha buttato di sotto suo figlio» e «prega che a mio figlio non succeda nulla, perché il primo che scanno sei te». Avrebbe infangato poi in loro presenza, con insulti e bestemmie, la memoria della 40enne, fino ad arrivare a rovinare gli ornamenti posti dai familiari nella tomba del piccolo Manuel.

In un’occasione, al culmine di una lite avvenuta davanti alle tombe, avrebbe spintonato il fratello della donna, facendogli sbattere la testa contro una colonna in cemento e provocandogli così un “trauma cranico non commotivo frontale” giudicato guaribile in 5 giorni dal personale dell’ospedale di Rimini. Molestie e ingiurie che hanno spinto i consuoceri, entrambi 70enni, e il fratello della donna, oggi 33enne, tutti tutelati dall’avvocato Mattia Lancini, a sporgere denuncia a novembre 2024, poi integrata a marzo dell’anno scorso, contro l’anziano. Le successive indagini condotte dalla Squadra Mobile di Rimini hanno così permesso alla Procura di raccogliere prove sufficienti per chiedere il rinvio a giudizio dell’uomo che, come detto, sarà discusso tra cinque mesi.