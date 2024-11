Rimini. Minaccia e perseguita la fidanzatina di 14 anni, arrestato 18enne

La loro relazione era durata poco più di un mese la scorsa estate a Rimini, ma nonostante il sentimento fugace di una cotta estiva, pensava che quella ragazzina di appena 14 anni fosse di sua proprietà. Non voleva che uscisse con le amiche, che messaggiasse con i compagni di classe e in un paio di occasioni le aveva mollato dei ceffoni in pieno viso. Lui, 18 anni appena compiuti, si diceva innamorato dell’adolescente: è stato arrestato venerdì dai Carabinieri di Rimini con l’accusa di atti persecutori. Il 18enne, di origine napoletana, è residente a Bologna ed è difeso dall’avvocato Carlo De Pascale, del Foro di Napoli. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, Raffaele Deflorio, sulla base delle indagini dei Carabinieri coordinate dal sostituto procuratore, Davide Ercolani, descrive il giovane come abile e scaltro nel sottrarsi al controllo dell’autorità, una personalità “violenta che perde facilmente la testa in pochi istanti e per problemi inesistenti”.