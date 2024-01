Rimini, minaccia di morte titolare del kebab. Bottiglia come arma, arrestato 23enne

Un giovane minaccia di morte il titolare di un pubblico esercizio impugnando una bottiglia di vetro. Interviene la polizia e lo arresta. Un 37enne finisce in manette con l’accusa di rapina impropria ai danni di un barista di piazza Cavour.

Entrambi saranno giudicati questa mattina in Tribunale per direttissima. Sono i risultati di una serata “fuori dall’ordinario” e che ha visto in azione le volanti della Questura.

La “notte brava”

Più o meno alle ore 2,30 gli agenti di polizia intervengono in Largo Martiri d’Ungheria perché una passante segnala una lite molto animata tra più persone nelle vicinanza di un kebab.

Il più agitato è un cittadino straniero di 23 anni che, in evidente stato di alterazione, minaccia di morte il titolare dell’attività impugnando una bottiglia di vetro dalla parte del collo. Tutto alla presenza degli agenti della Questura.

Logica conseguenza: il giovano viene arrestato con l’accusa di minacce gravi e aggravate. Questa mattina lo straniero è atteso in Tribunale per essere giudicato con rito direttissimo.

Bar sotto tiro

Sempre nell’ultimo fine settimana, questa volta alle ore 22 di sabato, gli agenti di polizia si presentano in piazza Cavour chiamati da un collega fuori servizio intervenuto per mettere ordine all’interno di un bar.

L’agente in libera uscita aveva bloccato un cittadino straniero di 37 anni protagonista di una colluttazione all’interno del locale che aveva coinvolto alcuni dipendenti. L’uomo tenta anche di fuggire, ma l’agente lo blocca e telefona in Questura per avere i rinforzi.

Si scoprirà che l’uomo era entrato di nascosto all’interno dello spogliatoio riservato al personale del bar tentando di asportare sia un portafoglio sia il denaro in contante estratto da un altro borsellino.

Appena il titolare del bar se ne accorge tenta di bloccarlo, ne nasce una colluttazione finché l’intervento del poliziotto che si stava godendo la serata risolve tutto. Si qualifica, blocca lo straniero di 37 anni e chiama i colleghi.

Di fronte a un simile quadro, l’uomo viene arrestato per il reato di rapina impropria e questa mattina è atteso in tribunale per essere giudicato con rito direttissimo.