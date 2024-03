Rimini minacce al cameriere di un locale con un cacciavite e coltello verso i titolari: doppio daspo urbano di un anno

Durante i controlli straordinari nel centro storico di Rimini, il personale delle Volanti ha identificato uno straniero che, al controllo destava sospetti durante l’esibizione dei documenti personali. Interessati gli operatori specializzati della Polizia di Frontiera in effetti è stata riscontrata la falsità documentale della carta di identità rumena; il fermato, che ha ammesso la propria responsabilità, è stato tratto in arresto per il reato di possesso di documenti falsi; al termine della direttissima, previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, lo straniero è stato espulso.

Due daspo urbani

Inoltre sono stati emessi 2 daspo urbani nei confronti di due giovani riminesi che, resisi responsabili di reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi, non potranno più recarsi per un anno nei bar e locali del centro storico.

In particolare, nelle scorse serate, in uno dei locali del centro storico di Rimini, uno dei giovani veniva tratto in arresto per tentata rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto aveva minacciato il cameriere con un cacciavite per poi usare violenza nei confronti dei poliziotti intervenuti. Il secondo giovane, sempre in un altro locale situato nella zona della movida riminese, veniva denunciato per minacce e porto d’armi od oggetti atti ad offendere in quanto aveva minacciato i titolari del locale con un coltello, oltre che avere numerosi reati di Polizia che risultavano già a carico di quest’ultimo.

Accertata la pericolosità sociale dei ragazzi, al fine di prevenire la reiterazione di analoghe future condotte, è stata adottata a loro carico la misura di prevenzione del daspo urbano.

Qualora i ragazzi vengano denunciati per l’inosservanza della misura imposta, verranno punti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.