Rimini. Mettono in salvo una moglie maltrattata, finiscono a processo per violenza privata

Mettono in salvo con il figlio minore in una casa protetta una donna vittima di abusi fisici e sessuali da parte del marito e si ritrovano a processo per violenza privata aggravata e omessa denuncia per aver comunicato in ritardo alla Procura della Repubblica i reati che avrebbe commesso l’uomo per cui avevano disposto l’allontanato dal tetto coniugale di madre e figlio.

Le contestazioni

Sono queste le accuse per cui sono finite sul banco degli imputati del Tribunale di Rimini le ex responsabili (entrambe sono in pensione) del servizio Tutela minori e del servizio Responsabilità genitoriale e tutela dei minori dell’Ausl di Rimini. Ad assisterle anche in questa vicenda il collegio difensivo composto dagli avvocati Luca Ventaloro e Martina Montanari.

Una storia che risale ad alcuni anni addietro. Gli episodi contestati alle imputate, infatti, come si legge nel capo d’imputazione, sarebbero infatti stati commessi nel periodo che va dal 19 settembre al 12 novembre del 2016 e denunciati dall’avvocato Salvatore Di Grazia, legale di parte civile, con una querela depositata il 27 ottobre dello stesso anno poi integrata il 3 novembre.

La storia

Il Codice rosso era ancora una realtà giudiziaria lontana ad arrivare, quando le due dirigenti dell’Ausl si sono trovate ad affrontare l’ennesimo caso di presunta violenza domestica. Così quando, stando al capo di imputazione, la madre del ragazzino ha denunciato il marito perché vittima di presunti maltrattamenti e violenze sessuali e chiesto di essere messa al sicuro, le due ex funzionarie, secondo la ricostruzione dell’accusa, avrebbero deciso arbitrariamente il loro trasferimento il 19 settembre in una casa protetta dandone comunicazione «al Tribunale dei Minori di Bologna con considerevole ritardo», più precisamente il 4 ottobre. In questo periodo il padre non ha quindi potuto incontrare il ragazzino. Da qui la sua decisione di denunciarle per violenza privata. La sentenza è attesa per il prossimo 6 marzo.

Ultima annotazione: la coppia si è riunita e la presunta vittima è stata ascoltata nel processo come teste dell’accusa.