Rimini, meno scarichi in mare grazie a 154 milioni di investimenti

Un’opera di risanamento idrico da 154 milioni di euro che ieri è stata descritta nella città dove si sta realizzando, nel corso della fiera riconosciuta come riferimento in Europa per la transizione ecologica.

Nell’analizzare le buone pratiche per la difesa della costa dai cambiamenti climatici è stata ieri l’assessora alla Transizione ecologica e alla blue economy del Comune di Rimini, Anna Montini, ad aggiornare sul livello di attuazione del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (Psbo), le sue interazioni con la pianificazione urbanistica, la sua connessione con la nascita del Parco del Mare. Perché ci sono le operazioni più visibili, con il loro fulcro a piazzale Kennedy, ma nel tempo si sono susseguite operazioni «di conversione delle fosse consortili da scarichi di acque miste a scarichi di sole acque meteoriche - ha ricordato Montini -. Con la Sacramora, attuata nel 2016 come la Turchetta, la Pedrera Grande, nel 2017, la Matrice/Rivabella nel 2018, la Sortie nel 2019, la Roncasso quest’anno». Annualità che sta vedendo entrare nel vivo la conversione della fossa consortile Viserbella e che per il 2024 vedrà partire i lavori della Brancona: «Nel frattempo abbiamo lavorato assicurandoci il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e messo in campo un complesso di azioni che vediamo non solo aver innalzato in maniera drastica le giornate per cui, quando gli scolmatori entrano in campo per far defluire le acque meteoriche, resta garantita la balneabilità del mare – sottolinea la componente della Giunta riminese -, ma si sta innalzando la difesa della costa dall’ingressione marina. Lo abbiamo riscontrato già con gli eventi estremi verificatisi nel 2022. Resta qualche lamentela sulla disponibilità dei parcheggi perduti, ma stiamo lavorando per trovare alternative in futuro anche su quel fronte».