Rimini Marathon e bambini in gara: vince la scuola primaria “Fellini”

Sono state premiate questa mattina nella sala giunta del Comune di Rimini le cinque scuole riminesi con il maggior numero di partecipanti alla “Kids Run”, la gara dedicata ai più piccoli dai 6 agli 11 anni e inserita la gara dedicata ai più piccoli dai 6 agli 11 anni, inserita all’interno della manifestazione sportiva Rimini Marathon, svoltasi il 14 aprile scorso. Come ogni anno, gli organizzatori offrono come premio per le prime cinque scuole con il maggior numero di partecipanti, dei buoni in materiale didattico da utilizzare presso la Cartoleria “Il Duomo” che contribuisce da sempre alla realizzazione dell’evento.

La Kids Run ha visto una grande adesione da parte di buona parte delle scuole elementari di Rimini con la vittoria della Scuola primaria “Federico Fellini” che si piazza al primo posto con 123 punti. Questa la classifica: Scuola primaria “Federico Fellini” 123 punti, scuola primaria “E. Toti” 57 punti, scuola primaria “Alba Adriatica” 54 punti, scuola primaria “Maria Montessori” 50 punti, scuola primaria “G.B. Casti”: 24 punti.