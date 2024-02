Rimini, mani al collo e sputi in faccia ai vicini: i dispetti tra condomini finiscono in aula

Discorsi a voce alta, lo stereo, l’immondizia sul pianerottolo, gli schiamazzi dei bambini, i cani. A detta della condomina che l’ha trascinata a processo, la campana di 36 anni che si era trasferita in una palazzina Acer era «l’incubo di tutto il palazzo». Perché oltre ai fastidi legati alla convivenza di tante persone in spazi ristretti, ai rumori e agli screzi dettati da dispetti e antipatie, si sarebbero aggiunte anche intimidazioni e minacce di morte. Dissidi di cui la denunciante ha messo al corrente anche l’Acer, raccontando, in alcune lettere, la difficile convivenza con la vicina dell’appartamento al pianerottolo sottostante. Fino ad arrivare a quando l’inquilina campana non avrebbe aggredito quella che si è poi costituita parte civile, in quanto offesa, mettendole le mani intorno al collo e stringendo la presa tanto da farle guadagnare cinque giorni di prognosi al Pronto soccorso.

La nuova condomina, inoltre, è accusata anche di aver sputato in faccia all’ex marito della vicina in pieno periodo Covid.

Tutte accuse che la 36enne, assistita dall’avvocato Piero Ippoliti, rispedisce al mittente negando ogni addebito. Per lei, invece, il pubblico ministero ha chiesto una pena di due anni e tre mesi, contestando stalking e lesioni personali.

Giova precisare che a oggi la situazione nella palazzina Acer si è calmata, ma per cause di forza maggiore. L’imputata, infatti, è attualmente reclusa nel carcere femminile di Forlì, dove è detenuta a seguito di condanne per reati contro il patrimonio.

Quotidianità da incubo

Assistita dall’avvocata Martina Montanari, la donna che ha denunciato la vicina, ha puntato il dito contro fatti accaduti tra l’aprile 2019 (quando c’è stata l’aggressione al collo) e il giugno 2020, quando, esasperata e intimorita, ha chiesto l’intervento dell’ex marito, che andasse a parlare con la vicina, al piano di sotto. Su quella giornata però le versioni differiscono molto, tanto che la 36enne sostiene di aver chiamato lei i carabinieri perché intimorita dall’ex coniuge della vicina che era andato a bussare alla porta per dirle di piantarla col suo fare aggressivo. Secondo l’imputata, inoltre, l’acredine tra le due sarebbe nata perché ogni scusa era buona per riprenderla e per polemizzare. E il tutto alimentato dal pregiudizio legato alle sue origini napoletane, all’inevitabile rumore prodotto dalla sua famiglia numerosa (cani e bambini) e dalle abitudini comportamentali.

Secondo la denunciante, però, le sue problematiche erano condivise dalla maggior parte dei condomini, tanto da definirla il terrore del palazzo. Condomini che, però, non hanno sporto denuncia. La prossima udienza è fissata per il 23 settembre, quando si attende la sentenza.