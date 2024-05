Rimini, Macfrut 2024: il ministro Lollobrigida all’inaugurazione di mercoledì

Sarà il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, a inaugurare mercoledì 8 maggio la 41esima edizione di Macfrut, fiera internazionale della filiera dell’ortofrutta. Il taglio del nastro è previsto alle ore 11, i Padiglioni del Rimini Expo Centre saranno aperti già dalle 9.30 (fino alle ore 18). Insieme al Ministro, nella cerimonia inaugurale, ci saranno il presidente Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia e Renzo Piraccini presidente di Macfrut.

A seguire alle ore 12 presso lo stand Ismea/Masaf ci sarà la tavola rotonda su “Le priorità del mondo agricolo nella nuova Europa”, aperto dal Ministro Lollobrigida, che metterà a confronto Cristiano Fini Presidente Cia nazionale, Massimiliano Giansanti Presidente Confagricoltura nazionale, Ettore Prandini Presidente Coldiretti nazionale, Livio Proietti Presidente Ismea, Marco Riccardo Rusconi Direttore Aics, Luigi Scordamaglia Amministratore Delegato Filiera Italia, Lorenzo Galanti Direttore Generale Agenzia Ice, Renzo Piraccini Presidente Macfrut.

Si tratta del secondo momento istituzionale di una giornata ricca di appuntamenti con numerosi eventi sui temi centrali dell’ortofrutta, settore cardine del sistema agroalimentare italiano tanto da valere 50 miliardi di euro sull’intera filiera, 16 dei quali nella fase agricola.

Il programma di mercoledì 8 maggio

Decisamente ricco il programma della prima giornata. A partire dal prodotto simbolo della 41esima edizione, l’Uva da tavola, al centro del Table Macfrut Grape Symposium al via dalle ore 9.30 insieme ai massimi ricercatori e studiosi in ambito internazionale con esperienze da tutto il mondo.

Il salone Spices&Herbs Global Expo si apre con l’Herbal Factory, l’area interattiva che alle 11 mette l’accento sull’attività della raccolta spontanea, mentre alle 15 c’è l’incontro “Facciamo luce sulle piante officinali”. Alle 14 show cooking in collaborazione con Cannamela con la foodblogger Bettina in cucina, alle 17 Spicy Cocktail & Ice Cream a cura del maestro gelaterie Roberto Leoni & Barman. Il salone del Vivaismo ospita la prima delle due giornate di International Rootstocks Symposium alle 9.30 nella Meeting Area Rootstocks.

Tra gli appuntamenti internazionali ci sarà quello organizzato da Aics, agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, sul tema “Cooperare per l’innovazione; il piano Mattei applicato nelle realtà locali”, in programma alle 10. Sempre in ambito internazionale, Lab innova for Africa farà un focus su mango supply chain alle 14.30.

Due gli appuntamenti con Healthy Food: “Prodotti di IV gamma e IV gamma evoluta: strategie tecnologiche per l’innovazione di processo/prodotto” alle ore 10 e “Valorizzazione di materie prime vegetali attraverso trattamenti emergenti e biotecnologie innovative” alle 14. Per il salone Pianeta Rosso andrà in scena “Tomato Arena, pianeta rosso, il pomodoro come non l’avete mai visto”, in programma alle 12.45 al Tomato Arena. Il salone Agrivoltaico propone due eventi: “Sostenibilità economica dei sistemi agrivoltaici”, a cura di Italia Solare con la partecipazione di Anie Rinnovabili che si terrà alle 14 e “Agrivoltaics in Mediterranean Countries: the time is now!” alle 16.30.

Sempre nel pomeriggio alle 15.30 Ismea presenta l’Osservatorio statistico-economico sulla frutta in guscio: un sistema integrato di dati, in costante aggiornamento, fruibile on line in maniera chiara e rapida.