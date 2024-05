Rimini. Lui mostra le foto della moglie con l’amante e lei si butta dalla finestra

Il marito scopre che la moglie lo tradisce, mostra ai suoceri le fotografie che la ritraggono insieme all’amante e lei si getta dalla finestra del secondo piano.

E’ il colpo di scena della storia tormentata di una coppia di circa 45 anni, residente a Rimini insieme ai figli ormai adolescenti, in piena fase di separazione giudiziale. A differenza di quanto purtroppo spesso accade, in questo caso, a trovarsi a repentaglio è l’incolumità fisica del marito.

Sentendosi con le spalle al muro e la relazione extraconiugale ormai spiattellata, la donna ha infatti reagito aggredendo il coniuge, colpendolo con un pugno in faccia, facendosi dei tagli nelle braccia e incolpando il marito delle ferite che si era auto procurata, minacciandolo di morte e poi di uccidersi lei stessa. Azione quasi portata a compimento quando si è buttata giù dalla finestra dei genitori, e che ora, tornata a casa (nell’abitazione che condivide con il marito), dopo quasi tre settimane di ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena, si teme possa portare a compimento.

Ma la paura, come ha rilevato l’avvocata Chiara Baiocchi, è anche quella che la donna possa «dirigere la sua aggressività verso il marito, a cui ha rivolto nuove minacce». Ragione per cui, nella pratica di separazione giudiziale avviata, la legale riminese ha richiesto per l’uomo un ordine di protezione. Un primo passo, ribadisce, «per arrivare all’attivazione del Codice rosso, nel caso in cui la situazione degenerasse».

L’investigatore privato

I sospetti dell’uomo sono nati quando la donna ha preso a uscire sempre più spesso, raccontando al marito di cene con le amiche e partite di padel. Incontri molto più frequenti di quanto mai fatto prima, iniziati proprio quando la moglie cambia lavoro e incontra dunque nuovi colleghi. Ormai corroso dal sospetto, il marito si rivolge all’avvocata e assume quindi un investigatore privato. Ed è così che si scopre che le partite di padel e le cene con le amiche sono in realtà incontri amorosi con l’amante nella sua casa di campagna e nelle spa, performances sessuali immortalate dall’obiettivo del professionista, inchiodando la donna alle sue responsabilità.

Il faccia a faccia

Il marito quindi decide di affrontarla, le dice che ha scoperto tutto, che non c’è più tempo né spazio per le bugie. Senza via d’uscita, la donna si avventa sul coniuge, lo colpisce con schiaffi e pugni al viso, tutto registrato dal registratore che l’uomo aveva piazzato su consiglio della legale. Lui non reagisce ma la lite degenera, lei spacca una bottiglia di Coca cola di vetro e si taglia le braccia. Sanguina, si fotografa e scrive sulla chat Whatsapp di famiglia che è stato lui a procurarle quei tagli, minaccia di andarlo a denunciare e di chiamare la polizia. Ma lei non andrà mai al Pronto soccorso né dalle forze dell’ordine, il rapporto col coniuge intanto si deteriora sempre di più e lei gli comunica la decisione di separarsi.

Lui si prepara: stampa le foto, confeziona un fascicolo con le prove dei tradimenti e dà appuntamento alla moglie a casa dei genitori di lei, un luogo neutro per potere discutere con calma. Ma quando, seduta sul divano insieme ai genitori, vede il marito aprire il “book” con dentro le foto sue e dell’amante, d’istinto di alza dal divano. Va alla porta, ma è chiusa a chiave. Si volta, vede la finestra, la apre, e si getta dal secondo piano.