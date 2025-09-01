Rimini, lotta continua ai pallinari: 121 controlli e 40 sanzioni

Nel bilancio dei primi 8 mesi del 2025 della Polizia Locale di Rimini, sul fronte della prostituzione, sono stati effettuati 140 controlli con 66 sanzioni per violazione dell’ordinanza comunale. Significativa anche l’attività di contrasto ai “pallinari” con 121 controlli, 40 sanzioni amministrative e 41 denunce per gioco d’azzardo illegale. Per questo reato sono stati sequestrati 2.070 euro di proventi illeciti.

Durante la stagione estiva, il Nucleo Antiabusivismo Commerciale ha intensificato i controlli registrando 93 rinvenimenti di merce abusiva, 14 verbali amministrativi e 14 sequestri amministrativi a venditori abusivi. Sono stati effettuati 3 sequestri penali di merce contraffatta con 1 notizia di reato. L’attività ha coinvolto il controllo di 82 persone con 7 fotosegnalazioni. Particolarmente efficace l’utilizzo dei quad per i controlli in spiaggia, con 35 servizi specifici.

“I dati presentati testimoniano l’impegno straordinario del nostro Corpo di Polizia Locale in tutti gli ambiti di competenza - dichiara l’assessore alla sicurezza Juri Magrini - . Per questo desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini delle divise comunali che, con professionalità e dedizione, garantiscono quotidianamente la sicurezza del nostro territorio. Il loro lavoro, spesso svolto in condizioni di rischio e in servizi particolarmente impegnativi, rappresenta un presidio fondamentale per la nostra comunità. L’efficacia dei controlli e la varietà delle attività svolte dimostrano la capacità del Corpo di adattarsi alle diverse esigenze di sicurezza del territorio, dal contrasto al degrado urbano alla tutela della legalità commerciale, fino alla prevenzione dei reati. Un impegno che merita il riconoscimento di tutta la cittadinanza”.

Il bilancio da gennaio ad agosto parla di quasi 4.000 persone controllate, con 32 arresti e 155 denunce, due chili e mezzo di droghe sequestrati e 14 sequestri amministrativi a venditori abusivi.