Rimini, lotta ai pallinari: tre denunce in via Vespucci

Tre persone sono state denunciate ieri sera dalla Polizia Locale per il sospetto di gioco d’azzardo in concorso, con il sequestro di 550 euro e del materiale utilizzato per l’attività illegale.

L’operazione si è svolta ieri sera durante il consueto servizio di contrasto al gioco delle “tre campanelle”, condotto dalla squadra giudiziaria in abiti civili, nell’ambito delle attività di pattugliamento nella zona dei viali delle regine e a Marina Centro per limitare la diffusione di questa forma di gioco illegale. Gli agenti in borghese, che stavano pattugliando a piedi la zona di via Vespucci, sono intervenuti dopo la segnalazione di un turista che, poco distante aveva notato la presenza di una batteria di pallinari. Sul luogo si era già formato un folto gruppo di curiosi.

Gli operatori hanno fermato tre persone intente nell’attività di gioco: l’organizzatore e due complici che si fingevano una coppia di turisti interessata alla partecipazione. Sul tavolino utilizzato per il gioco è stata rinvenuta la somma complessiva di 550 euro, immediatamente posta sotto sequestro, insieme a tutto il materiale necessario per l’organizzazione dell’attività.

I tre individui fermati sono stati accompagnati negli uffici del Comando di Polizia Locale in via delle Gazzelle per le necessarie operazioni di identificazione. Al termine degli accertamenti, sono stati denunciati a piede libero per il reato di “gioco d’azzardo in concorso” (articoli 718 e 110 del Codice Penale).