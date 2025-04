Rimini, litiga per la precedenza e abbandona la propria auto in mezzo alla via: 60enne denunciato per blocco stradale

Un curioso caso di litigio in strada. Un diverbio per questioni di precedenza si è trasformato in una denuncia per blocco stradale nei confronti di un automobilista riminese. L’episodio si è verificato qualche giorno fa nella zona nord della città, quando due conducenti ritrovatosi uno di fronte all’altro in corrispondenza di un tratto ristretto della strada, hanno dato vita ad un acceso diverbio su chi dei due avrebbe dovuto avere la precedenza. Una discussione degenerata quando uno dei due automobilisti, un uomo sessantenne, ha abbandonato per protesta il proprio veicolo in mezzo alla carreggiata, impedendo il passaggio all’altra auto, guidata da una donna di 70 anni, così come delle altre auto a seguire. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Distaccamento di Viserba che hanno disposto all’uomo di rimuovere il veicolo e lo hanno poi sanzionato per sosta con intralcio alla circolazione. Gli accertamenti condotti successivamente hanno portato alla denuncia in stato di libertà per il reato di blocco stradale e al sequestro amministrativo del veicolo.