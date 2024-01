Rimini. Lite furiosa in casa, la bambina chiama il 112 e salva la mamma

Terrorizzata dal padre in preda all’ira che scaglia contro lei e la madre, una bambina di dieci anni si rifugia dalla vicina e le chiede di chiamare la polizia, mettendo in salvo se stessa e la mamma. La storia è andata in scena venerdì pomeriggio in un residence di Rimini, dove da tempo si susseguivano violenze fisiche e psicologiche tra le mura di un piccolo appartamento in cui vivono padre, madre e figlia, tutti provenienti dal Sud est asiatico. Le lacrime e il racconto della bambina non hanno dato modo agli agenti della polizia di Stato di dubitare sul da farsi: l’uomo, un 38enne, è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia. Sul caso indaga il sostituto procuratore Davide Ercolani.

La richiesta di soldi

Come era accaduto già di frequente, l’altro pomeriggio il padre ha iniziato a inveire contro la figlia e a schiaffeggiare sia la piccola che la madre accorsa in aiuto della bambina. La rabbia si è accresciuta ancora di più quando ha iniziato a chiedere soldi alla moglie per andare a comprarsi delle sigarette, e non ricevendoli ha strappato i libri di scuola della figlia, lanciando il cellulare in faccia alla donna, strattonata violentemente. A quel punto, la figlia, preoccupata che la lite degenerasse come già era accaduto altre volte, ha cercato di frapporsi tra i genitori, ricevendo di conseguenza uno schiaffo in faccia dal padre, che ha anche tentato di darle un morso. A calmare le acque, l’arrivo della volante della polizia di Stato, chiamata dalla vicina da cui era andata a rifugiarsi la bambina. In un italiano perfetto la bambina ha raccontato le botte che riceveva dal padre, gli insulti e le aggressioni subite quasi tutti i giorni dalla madre da un paio di anni, confidando ai poliziotti di avere paura e di non voler più restare a casa insieme a quell’uomo, la cui sola presenza le creava ansia e agitazione.

Durante l’intervento, gli agenti hanno infatti notato molti mobili rovinati, danneggiati da pugni o calci. Tra le cose del marito, inoltre, gli agenti hanno trovato anche una bambola gonfiabile, la “moglie di plastica”, così come da lui stesso descritta agli agenti, conservata nel mobile del soggiorno, a portata di mano della consorte, e come è facile ipotizzare, della bambina stessa.