Rimini. Legacoop: mobilità inadeguata, stress test con il Sigep in arrivo. Ecco le richieste

RIMINI. Le infrastrutture stradali e ferroviarie di accesso e di attraversamento del Riminese sono “inadeguate alle esigenze, alle funzioni e anche alle ambizioni che il territorio esprime». Per questo Legacoop Romagna mette in fila una serie di interventi necessari, dal prolungamento del Metromare al terzo casello dell’A14. Intanto, ragiona la centrale, è in arrivo con la fiera Sigep di Italian exhibition group dal 20 gennaio e il tutto esaurito in 500 hotel, un perfetto stress test per la mobilità riminese, sia in accesso alla città, sia soprattutto per quella interna». Ben vengano, prosegue, l’apertura anticipata, seppur parziale, della maxirotatoria fra Statale 16 e Superstrada di San Marino, così come il lavoro da alcuni anni sulla fluidificazione del traffico interno. Ma non basta. «Sostenibilità ambientale, sviluppo green, profilo internazionale in ambito turistico, congressuale e fieristico richiedono di lavorare su due fronti, internamente alla città ed esternamente, sulle connessioni con il territorio circostante, che strategicamente deve tenere a riferimento l’intera area romagnola». Più nello specifico, il collegamento fra la fascia degli hotel, soprattutto da Marina Centro a viale Firenze, e la Fiera «non può più attendere» e dopo il pronunciamento del Tar «l’auspicio è che procedano celermente» i lavori per il Metromare. Occorre poi «spingere ancora e di più» sulla riduzione dell’uso dell’auto privata attraverso aree di sosta di interscambio alle fermate del Metromare, parcheggi di interscambio strategici, una maggiore promozione di navette e car sharing elettrico.

Necessari anche un collegamento protetto, «economicamente sostenibile», tra aeroporto e Metromare, e il potenziamento dell’alta velocità. Infine il terzo casello della A14 in area fieristica, anche a supporto dei piani di sviluppo di Ieg, la realizzazione della nuova Statale 16 e una maggiore apertura del sistema della mobilità provinciale, riaffermando, conclude Legacoop, la centralità del corridoio adriatico come «grande sistema di infrastrutture e servizi».