Rimini. Le grandi pulizie dopo la Notte Rosa

Sono state effettuate nelle primissime ore del mattino di ieri e di oggi le pulizie straordinarie degli addetti di Hera messe in campo ogni giorno da sabato dopo la Notte Rosa del 5, 6, 7 in tutta la costa del Riminese, da Bellaria a Cattolica. Circa 140 persone in più al giorno per il decoro della costa del Riminese

“Per garantire la corretta gestione dei servizi di svuotamento dei contenitori stradali e delle aree porta a porta - comunica Hera -, in tutto il territorio costiero del Riminese si è riusciti a garantire, grazie alle attività di spazzamento e pulizia dell’arenile e alla vagliatura delle spiagge libere con speciali attrezzature, il decoro delle città in seguito ai festeggiamenti della Notte Rosa. Complessivamente sono state coinvolte circa 140 persone al giorno, per la gestione dell’ordinario e dello straordinario derivante dall’evento. Nello specifico, sono stati impiegati 20 coordinatori, 18 spazzatrici affiancate da 56 operatori manuali a supporto (muniti di 20 mezzi tra porter e daily), 2 compattatori, 33 operatori dedicati allo svuotamento dei cestelli e mantenimento della pulizia e 30 operatori dedicati alla pulizia manuale delle spiagge libere. Sono sati inoltre consegnati 170 contenitori aggiuntivi per le varie iniziative in programma”.

La rimodulazione dei servizi per far fronte a un evento eccezionale

“L’impatto maggiore si ha sulla gestione dello spazzamento per il ripristino dei luoghi a seguito delle numerose manifestazioni che si sono svolte sul lungomare a Bellaria, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. Hera, nel ringraziare tutti i cittadini che, utilizzando i servizi a disposizione e adottando comportamenti virtuosi, hanno collaborato alla riuscita di questo imponente lavoro, ricorda che per le segnalazioni di carattere ambientale rimane comunque attivo il servizio tramite il ‘Rifiutologo’, la app di Hera scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.ilrifiutologo.it”.