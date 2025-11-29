Rimini, Le Befane: “In 20 anni 155 milioni di visitatori, non è vero che i centri commerciali sono dei non luoghi”

Le Befane Shopping Centre di Rimini, inaugurato nel novembre 2005, ha celebrato il ventesimo anniversario dalla sua apertura insieme a oltre 30mila persone. Una giornata di festa accompagnata da un momento istituzionale che ha visto la partecipazione di Massimo Bobbo, Direttore Le Befane Shopping Centre, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Carsten Freitag, asset manager retail international di Union Investment, e Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini.

Orgoglioso il direttore Bobbo: “Venti anni sono volati: ero qui prima del primo giorno, e ricordiamo tutti - come accade con le cose nuove - che Le Befane venne accolto con un certo scetticismo, con la preoccupazione per le altre attività commerciali che già esistevano. Abbiamo dovuto lottare contro questa diffidenza iniziale, forti però del sostegno della volontà politica e imprenditoriale che aveva promosso questo progetto dimostratosi solido e concreto. Qualcuno definisce i centri commerciali dei ‘non luoghi’, io non sono d’accordo: Le Befane è oggi una delle piazze della nostra città, ha garantito i suoi servizi a 155 milioni di visitatori, in un ambiente climatizzato, dando lavoro a oltre 1200 persone. Consapevoli di essere un importante attore del territorio, abbiamo anche sentito le responsabilità che da ciò ne derivano: per questo ospitiamo associazioni di volontariato della provincia e sosteniamo iniziative sociali, culturali e sportive. Sono stati venti anni importanti, indimenticabili, ma non ci fermiamo e continuiamo a progettare il futuro”.