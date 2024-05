Rimini, lavori all’ex Oriental Park ormai conclusi

A Rimini si avviano alla fase conclusiva i lavori di riqualificazione delle mura dell’ex locale da ballo “Oriental Park”, una ristrutturazione che sarà terminata entro il mese di maggio.

La riqualificazione delle mura - si legge in una nota del Comune - dell’ex locale da ballo, inaugurato con una solenne serata di gala l’8 luglio del 1948, è in sintonia con il progetto “Parco del mare”, che intende valorizzare la permeabilità visiva e fisica verso il mare e al contempo recuperare gli elementi di identità dei luoghi perduti nel tempo. Un restauro e un consolidamento murario con il quale si è inteso preservare il carattere simbolico del contesto storico e culturale.

La porzione di mura, di proprietà comunale, dell’ex Oriental Park - fra breve consegnato alla città - è situata nel “Parco del mare sud”, compreso tra via La strada (1954) e via Il bidone (1955) ed è stato riqualificato in stile moresco per mantenere memoria di un manufatto rappresentativo della vita turistica e balneare della città negli anni ‘50 e ‘60 del 900.

Il progetto, vincolato ad autorizzazione paesaggistica, ha avuto un costo di 167mila euro e comprende anche la sistemazione della superficie interna dell’area “ex Oriental Park” mediante l’utilizzo di aiuole e pavimentazioni realizzate con materiali drenanti. Una nuova illuminazione scenografica temporanea sulle facciate interne ed esterne del muro, completerà il progetto, con un impianto di pubblica illuminazione dotato di corpi illuminanti a led ad alta efficienza energetica”.