Rimini, lavori al Psbo: come cambia la viabilità dal 29 settembre

Questi lavori, che rientrano nel cantiere del nuovo presidio in piazzale Toscanini, prevedono lo spostamento delle reti dell’acquedotto e la posa di un nuovo collettore per il collegamento tra gli impianti Colonnella 1 e Colonnella 2. L’obiettivo è duplice: migliorare significativamente la gestione delle acque meteoriche e prevenire allagamenti, garantendo la sicurezza idraulica e la qualità delle acque anche lungo tutto il litorale sud della città.

A Rimini proseguono senza sosta i lavori del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO), l’importante progetto strategico per la tutela ambientale e la valorizzazione della costa riminese, frutto della collaborazione tra Comune di Rimini e Gruppo Hera.

A partire da lunedì 29 settembre e fino al 15 maggio 2026, nel tratto compreso tra Via Benizzi (esclusa) e via, “Roma 1972” (inclusa) sarà interessato da una chiusura al traffico veicolare. Anche le vie E la Nave Va e Amarcord saranno totalmente chiuse nel loro tratto terminale.

In fase di allestimento del cantiere sarà verificata la possibilità di mantenere un passaggio ciclopedonale sul marciapiede lato monte del tratto di lungomare interdetto. Durante il periodo di chiusura, sarà sempre garantito l’accesso ai mezzi di soccorso e di polizia. Sarà inoltre consentito il transito ai veicoli diretti alle attività ricettive ed economiche situate nel tratto interessato, così come ai veicoli diretti all’istituto scolastico Karis Foundation. Saranno posizionati cartelli per indicare i percorsi alternativi e informare gli utenti sulle modifiche temporanee.