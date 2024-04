Rimini, lasciano tutto e volano in Costa Rica. «Un successo i sapori della Romagna»

Cambio vita per due romagnoli doc, lasciano casa e i loro lavori per aprire un ristorante diventato di successo in Costa Rica. La vita della riminese Ilaria Gulminelli, ora 36enne, scorreva placida a Rimini, dove lavorava come assistente in uno studio dentistico. La svolta imprevista arriva nel 2014 quando conosce l’attuale socio, Stefano Suzzi, originario di Verucchio e commesso in un negozio a San Marino. Lui, che adesso ha 43 anni, era stato 7 mesi volontario a Playa Avellanas, in Costa Rica, dove voleva ritornare. Cupido ci mette del suo scoccando una freccia che li rende una coppia affiatata per 7 anni. Così decidono di trasferirsi oltreoceano con una valigia piena di sogni: è il 21 ottobre 2015. «Non avevamo un’idea precisa sul da farsi - riconosce a posteriori Ilaria - ma il nostro è stato un passo da gigante». Tra le specialità, ovviamente, anche piadina e cassoni.

