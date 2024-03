Rimini. Lancio di uova “seriale” contro abitazioni a San Giuliano. Raffica di denunce dai residenti esasperati

RIMINI. Una dozzina di denunce presentate ai carabinieri di via Destra del Porto. Sotto accusa alcuni giovani che si divertono a lanciare uova contro le abitazioni. A finire nel mirino dei lanciatori sono alcuni cittadini della zona di San Giuliano compresa fra via Carlo Zavagli, via Treves e via Ghisleri. Gli episodi si erano già verificati nel 2022. Poi si erano interrotti. Ma per la disperazione dei cittadini presi di mira sono ripartiti due mesi fa. L’ultimo episodio è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato. La dinamica è sempre la stessa. Subito dopo il lancio i ragazzi (si sospetta possano anche essere minorenni) scappano via facendo perdere le tracce. In certi casi si annunciano suonando il campanello e fuggendo in bicicletta.