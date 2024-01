Rimini lancia i condomini solidali e investe 4,8 milioni di euro

RIMINI. Rimini punta sui condomini solidali per “rafforzare le relazioni tra gli inquilini, migliorarne la qualità di vita e prevenire l’isolamento e l’emarginazione sociale”. Attraverso una partnership pubblico-privato verrà dunque promosso l’housing di comunità, edifici che vanno oltre la semplice condivisione degli spazi comuni e il semplice concetto di residenza, attraverso una serie di attività e di servizi integrati. Il Comune lancia dunque un procedimento pubblico per la selezione di proposte relative di accordo con soggetti privati intenzionati a partecipare al bando regionale “Social housing 2023” che favorisce l’accesso alla locazione a canoni concordati o più bassi del concordato, incoraggiando così interventi innovativi nel settore dell’abitare. L’housing di comunità, spiega l’assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda, è «un complesso residenziale costruito per valorizzare le relazioni significative tra le persone e le famiglie che vi risiedono, all’interno del quale alcuni condomini solidali si assumono la responsabilità di supportare persone o famiglie fragili per le esigenze di inclusione sociale e comunitaria, sostenendole su più versanti, come quello educativo, organizzativo, psicologico, relazionale». Nel concreto immobili di proprietà pubblica o privata sono resi disponibili mediante convenzione diretta con il Comune per un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro.

L’iniziativa rientra nel maxi progetto di Patto Casa Rimini che risponde alla crisi sociale e abitativa con «soluzioni all’avanguardia e collaborative, dimostrando l’importanza di affrontare le nuove sfide urbane coniugando le azioni pubbliche con quelle private», conclude l’assessore. Con questo bando si chiede alle imprese di «collaborare per rispondere alla crisi del mercato immobiliare, mettendosi a disposizione per stringere accordi e portare avanti un intervento congiunto». Ai condomini solidali, si aggiunge il progetto di Housing First con 10 alloggi per dare una casa alle fasce di popolazione più emarginate e i 33 alloggi messi a disposizione nell’ambito di diversi progetti sociali.