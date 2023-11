Rimini, ladro 67enne ruba un iPhone e lo nasconde in una bancarella al mercato: scatta l’arrresto

Ieri due distinte attività hanno portato i militari della Sezione Operativa del NOR della Compagnia Carabinieri di Rimini ad eseguire due arresti in flagranza di reato per “furto con destrezza” e “detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio”.

Il primo arresto, tra i banchi del mercato di via Castelfidardo, sulla scorta di una segnalazione ricevuta da un Sovrintendente della Polizia Penitenziaria di Rimini, ove i militari hanno bloccato e identificato un 67enne di origine nordafricana che, con particolare abilità, sarebbe riuscito ad asportare l’iPhone dalle tasche di una donna svizzera, ignara di tutto, e a nasconderlo sotto la merce esposta su una bancarella. La collaborazione tra il Sovrintendente ed i militari, immediatamente interventi, ha fatto sì che la disavventura per la turista elvetica si concludesse nel giro di pochi minuti, con la restituzione immediata del telefonino.