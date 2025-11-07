Rimini, la Scm Group premiata a Milano per un’innovativo elettromandrino

L’azienda riminese Scm Group ha progettato un’innovativa versione dell’elettromandrino: un dispositivo elettromeccanico montato su macchine utensili al fine di generarne la rotazione, capace di ridurre costi, fermi produttivi e di ottimizzare l’intero ciclo di vita dell’impianto. Grazie a questo progetto l’azienda ha ricevuto a Milano il Premio Innovazione Smau, che è stato ritirato il 5 novembre da Antonio Latella, product Owner Smart Sensors, e Luca Bergantini, business manager dei Centri di Lavoro e Foratura CNC di Scm Group. L’elettromandrino sviluppato con Hiteco, società del Gruppo, è dotato di una centralina smart che raccoglie e interpreta i dati provenienti da sensori, relativi a temperatura, vibrazioni e cicli di cambio utensile. Queste informazioni vengono elaborate in tempo reale e condivise con la Control Room della Scm Group, il sistema è in grado di anticipare guasti, aprire ticket di assistenza automatici e avviare interventi efficaci immediatamente. Il tutto nel pieno rispetto dei principi di data governance e trasparenza. Il progetto “Smart Spindle” riflette la visione di un’industria sempre più connessa, sostenibile, basata sui dati e orientata al cliente.