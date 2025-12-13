Rimini. La schiaffeggia durante un litigio, ex compagno a processo per lesioni

Litigano per l’ennesima volta, andando su tutte le furie per il funzionamento di un aspirapolvere, lei lamenta di avere ricevuto uno schiaffo tanto forte da farla precipitare a terra, corre al Pronto soccorso e chiama i carabinieri facendo scattare il Codice rosso. I medici le riconoscono tre giorni di prognosi ed è così che la rottura col compagno, un riminese di circa 50 anni, si “ufficializza”, facendo interrompere la convivenza e dando il la al procedimento giudiziario (sia civile che penale) che ha determinato la comparsa dell’uomo, assistito dall’avvocato Paolo Ghiselli, al banco degli imputati, accusato di lesioni personali.

La “goccia” responsabile di avere fatto traboccare il vaso risale al 10 febbraio 2024, quando l’uomo viene anche allontanato dalla casa familiare, dopo la denuncia della compagna.

Sentito a processo, l’imputato ha fornito la sua versione dei fatti, secondo cui la ex compagna (assistita dall’avvocata Francesca Pieraccini) gli si sarebbe scaraventata addosso per aggredirlo mentre litigavano per l’aspirapolvere. Lui avrebbe unicamente portato avanti la mano aperta per respingerla e difendersi, rigettando totalmente le accuse e ribadendo la sua innocenza. A suo dire, inoltre, la ex avrebbe continuato a frequentare il corso di fit dance in palestra dopo la presunta aggressione: tra i testi in tribunale ha sfilato anche l’insegnante di Zumba. Inoltre, nel corso del suo esame l’imputato (che si è definito assolutamente una persona non violenta) ha affermato che la querela sarebbe stata mossa proprio per farlo uscire di casa facendo scattare il Codice rosso. Si attendono gli sviluppi della prossima udienza a fine gennaio, quando comparirà la persona offesa.