Rimini. La proprietaria del Grand Hotel: “Intelligenza artificiale? Sì ma non dimentichiamo l’ospitalità”

«Sì all’intelligenza artificiale in hotel purché non snaturi l’ospitalità romagnola». La riflessione viene da Paola Batani della Batani Select Hotels, la catena alberghiera del lusso che include una decina di strutture in tutta la Romagna, tra cui il Grand Hotel di Rimini, simbolo della Dolce Vita e cornice dell’immaginario di Federico Fellini, il celebre regista che riteneva la stanza 315 la sua seconda casa. Ma a consacrare questo edificio Liberty hanno contribuito anche personaggi del calibro di Lady Diana e il Dalai Lama. Oggi Paola continua il sogno del padre Antonio scomparso nel 2015, imprenditore cervese, capostipite e fondatore del gruppo. Filo rosso una passione instancabile e la sincera predisposizione al bello.

Batani, qual è l’ultima frontiera del lusso nell’hotellerie?

«Il vero lusso è la ricerca di esperienze uniche che suscitino emozioni particolari. Ecco perché la nostra sfida è quella di offrire servizi personalizzati puntando sull’esclusività e l’attenzione ai dettagli. L’obiettivo resta, quindi, creare un pacchetto disegnato su misura per l’ospite con il tocco particolare del gruppo Batani che mira a identificare per ognuno il quid che scateni emozioni dal forte impatto».